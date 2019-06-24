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Жере мозок: борець Беленюк жорстко відповів на фейки російської пропагандистки Скабєєвої

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Знаменитий український борець Жан Беленюк звинуватив у брехні російську пропагандистку Ольгу Скабєєву, з якою сфотографувався після прикрої поразки на Олімпіаді-2016.

В ефірі одного з пропагандистських шоу Скабєєва назвала Жана "нашою людиною", озвучивши фейкову інформацію про те, що борець заступився за російських атлетів, яких усунули від Ігор у Ріо через допінг. Віце-чемпіон ОІ у відповідь назвав росіянку "маніпулятором, яка жере мозок".

Жан Беленюк

Жан Беленюк

"Ця фраза є цілковитою брехнею! Я взагалі не коментував ситуацію, пов'язану з російськими атлетами на Олімпіаді в Ріо, принаймні в такому ключі точно... А на рахунок "нашої людини" – без коментарів. Але тут усе в кращих традиціях пропаганди, нічому дивуватися. Висновок зроблено: потрібно бути уважним завжди і всюди! Адже "пропагандистський привіт" може прилетіти звідти, звідки найменше чекаєш", – написав Беленюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Жан Беленюк увійшов до списку партії "Слуга народу" під 10-м номером. Через цей факт в Україні виник расистський скандал.

Сам Беленюк своє рішення піти в політику пояснив бажанням реформувати і вивести на новий рівень український спорт.

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Особи
Жан БеленюкОльга Скабєєва
Тег
Партія "Слуга народу"
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Он ээээстонец? Сколько по времени прошло?
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