Жан Беленюк завоював "золото" Європейських ігор

Прославлений український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв "золото" II Європейських ігор, з 21 по 30 червня проходили в Мінську.

Жан Беленюк НОК України

28-річний киянин у ваговій категорії до 87 кг з рахунком 3:1 здолав Іслама Аббасова з Азербайджану.

На шляху до "золота" Беленюк в півфінальній сутичці здолав білоруса Радзіка Кулієва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Беленюк в квітні цього року виграв чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. У фінальній сутичці Жан здолав саме Аббасова (5:1).

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