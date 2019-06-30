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Жан Беленюк завоював "золото" Європейських ігор

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Прославлений український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв "золото" II Європейських ігор, з 21 по 30 червня проходили в Мінську.

Жан Беленюк

Жан Беленюк

НОК України

28-річний киянин у ваговій категорії до 87 кг з рахунком 3:1 здолав Іслама Аббасова з Азербайджану.

На шляху до "золота" Беленюк в півфінальній сутичці здолав білоруса Радзіка Кулієва.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Беленюк в квітні цього року виграв чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. У фінальній сутичці Жан здолав саме Аббасова (5:1).

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Тема
Європейські ігри 2019
Особа
Жан Беленюк
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