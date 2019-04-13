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Український борець Беленюк виграв чемпіонат Європи

3.5тЧитати матеріал російською

Прославлений український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, який з 8 по 14 квітня проходить в столиці Румунії, Бухаресті.

У фіналі вагової категорії до 88 кг. Беленюк був сильніше за Іслама Аббасова з Азербайджану. Рахунок сутички - 5:1.

Новини
Українець став чемпіоном світу з греко-римської боротьби

У 2016 році українець вже вигравав чемпіонат Європи з боротьби. 2017-го Жан Беленюк добув золоту медаль на чемпіонаті світу серед військовослужбовців, який проходив в литовській Клайпеді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня 2019 року Україна взяла три "золото" на ЧЄ зі спортивної боротьби. Нагороди найвищого ґатунку виборола Оксана Лівач (до 50 кг), Ірина Гусяк в категорії до 55 кг, і Алла Черкасова (до 68 кг).

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Тема
спортивна боротьба
Особа
Жан Беленюк
Місце
РумуніяБухарест
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Жану респект!Слава Украине!
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доктор тупин
доктор тупин
Молодчина Жан,так держать!Сегодня удачный для спортивной Украины день.
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