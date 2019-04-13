Український борець Беленюк виграв чемпіонат Європи

Прославлений український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, який з 8 по 14 квітня проходить в столиці Румунії, Бухаресті.
BELENIUK (RUS) takes gold at 87kg and how about that celebration!! 🔥🔥🇺🇦🇺🇦 #uww #wrestling pic.twitter.com/bkY0DBvF1s— United World Wrestling (@wrestling) 13 апреля 2019 г.
У фіналі вагової категорії до 88 кг. Беленюк був сильніше за Іслама Аббасова з Азербайджану. Рахунок сутички - 5:1.
У 2016 році українець вже вигравав чемпіонат Європи з боротьби. 2017-го Жан Беленюк добув золоту медаль на чемпіонаті світу серед військовослужбовців, який проходив в литовській Клайпеді.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 березня 2019 року Україна взяла три "золото" на ЧЄ зі спортивної боротьби. Нагороди найвищого ґатунку виборола Оксана Лівач (до 50 кг), Ірина Гусяк в категорії до 55 кг, і Алла Черкасова (до 68 кг).
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