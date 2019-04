Український борець Беленюк виграв чемпіонат Європи

Прославлений український борець греко-римського стилю Жан Беленюк виграв чемпіонат Європи зі спортивної боротьби, який з 8 по 14 квітня проходить в столиці Румунії, Бухаресті.

BELENIUK (RUS) takes gold at 87kg and how about that celebration!! 🔥🔥🇺🇦🇺🇦 #uww #wrestling pic.twitter.com/bkY0DBvF1s