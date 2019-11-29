"Жахливий початок": російський спорт спіткала чергова невдача

Російський лижник Сергій Устюгов не зміг пройти відбір у півфінал спринту класичним стилем на етапі Кубка світу у фінському місті Рука через дискваліфікацію за фальстарт.

Як повідомляє "Спорт- Експрес", спершу помилки під час старту припустився швед Оскар Свенссон, за що був попереджений організаторами. Потім нерви здали й в Устюгова, фальстарт якого призвів до дискваліфікації за правилами Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Сергій Устюгов Спорт-Експрес

Що стосується шведського лижника, то він зумів досягти фіналу, який ще не почався.

"Це просто жахливий початок сезону", – написав Устюгов у своєму Instagram-акаунті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України зазнала серйозної втрати перед стартом першого етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді.

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