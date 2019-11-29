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30 листопада • оновлено в 10:58
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"Жахливий початок": російський спорт спіткала чергова невдача

4.8т
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Російський лижник Сергій Устюгов не зміг пройти відбір у півфінал спринту класичним стилем на етапі Кубка світу у фінському місті Рука через дискваліфікацію за фальстарт.

Як повідомляє "Спорт- Експрес", спершу помилки під час старту припустився швед Оскар Свенссон, за що був попереджений організаторами. Потім нерви здали й в Устюгова, фальстарт якого призвів до дискваліфікації за правилами Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

Сергій Устюгов

Сергій Устюгов

Спорт-Експрес

Що стосується шведського лижника, то він зумів досягти фіналу, який ще не почався.

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"Це просто жахливий початок сезону", – написав Устюгов у своєму Instagram-акаунті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України зазнала серйозної втрати перед стартом першого етапу Кубка світу з біатлону в шведському Естерсунді.

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Особа
Сергiй Устюгов
Місце
Фінляндія
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
у скрепоносов без мильдония как то туговато идет...
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Ш. Олег
Ш. Олег
Пускай на старте счастье подкачало, не падай духом, взрослый и юнец! Не страшно, коль печальный был начало, ведь главное - хорошая конец. :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
О, уже исправили заголовок? Ну, значит, не зря я стишок написал. :)
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