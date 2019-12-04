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4 грудня • оновлено в 21:50
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Російська гімнастка зірвалася з висоти, зламавши хребет - жахливий момент потрапив на відео

6.7т
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Російська повітряна гімнастка Євгенія Асонова отримала серйозні травми на міжнародних змаганнях у латвійській Ризі.

Як повідомляє Telegram-канал РУ_ЧП, під час її виступу порвався трос, що призвело до падіння спортсменки з висоти 7-8 метрів на мати разом зі снарядом. Тренер росіянки Олена Кустова звинувачує організаторів турніру у цьому нещасті.

Жахлива травма спортсменки

Жахлива травма спортсменки

Асонову в терміновому порядку доправили до лікарні, де їй зробили операцію. Росіянці діагностували перелом двох хребців, ушкодження спинного мозку, відсутність чутливості в ногах. Лікарі поки не можуть відповісти на питання про те, чи зможе вона в майбутньому ходити.

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1 грудня спортсменку доставили в Москву, де вона продовжить реабілітацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер збірної України Андрій Шевченко розповів про проблеми зі здоров'ям, з якими йому довелося зіткнутися за кар'єру футболіста.

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Місце
Латвія Рига
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Червоний Данило
Червоний Данило
Рига всего лишь добродушно приняла кац-апов :) так сказать теплый прием оккупантов! :) к тому же гимнастка выбрала совершенно не подходящую ее духу выступления композицию! нужно было что то на балалайке выбрать! народно! духовное! скрепное!
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Червоний Данило
Червоний Данило
К Денис, дупло свою подтяни, а то от долбежки ты срешь стоя!
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К Денис
К Денис
Червоний Данило, а, ну и моя сучара в данный момент в твоём рту... Шлифуй лучше=) животное
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