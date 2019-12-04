Російська гімнастка зірвалася з висоти, зламавши хребет - жахливий момент потрапив на відео

Російська повітряна гімнастка Євгенія Асонова отримала серйозні травми на міжнародних змаганнях у латвійській Ризі.

Як повідомляє Telegram-канал РУ_ЧП, під час її виступу порвався трос, що призвело до падіння спортсменки з висоти 7-8 метрів на мати разом зі снарядом. Тренер росіянки Олена Кустова звинувачує організаторів турніру у цьому нещасті.

Жахлива травма спортсменки

Асонову в терміновому порядку доправили до лікарні, де їй зробили операцію. Росіянці діагностували перелом двох хребців, ушкодження спинного мозку, відсутність чутливості в ногах. Лікарі поки не можуть відповісти на питання про те, чи зможе вона в майбутньому ходити.

1 грудня спортсменку доставили в Москву, де вона продовжить реабілітацію.

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