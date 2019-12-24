Здача бою? Серроне зробив різку заяву про поєдинок із Конором

Американський боєць змішаних єдиноборств Дональд "Ковбой" Серроне спростував чутки про те, що його винагородять за здачу бою проти Конора МакГрегора.

"Навколо відбувається купа всякого л*йна, люди продовжують говорити мені, що чули, ніби я збираюся здати бій. Усіх грошей світу не вистачить, щоб змусити мене піти на цей крок. Після такого я не зможу подивитися собі в очі. Я краще буду битися безкоштовно, ніж отримаю гроші за навмисну поразку", – заявив Серроне агентству MMAFighting.

Дональд "Ковбой" Серроне MMA Mania

Після того, як бій проти МакГрегора був затверджений, американського бійця часто називають трампліном для ірландця, перемога якого над Серроне додасть йому впевненості на наступні поєдинки проти Нурмагомедова або Масвідаля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жахливою травмою завершився поєдинок змішаних єдиноборств на турнірі Combate Americas в Лімі.

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