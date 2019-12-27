Забув Україну: Хабіб назвав другу батьківщину

Чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов назвав Казахстан своєю другою батьківщиною.
Боєць, який починав кар'єру в Полтаві і навіть намагався отримати українське громадянство, назвав казахів братами.
Хабіб Нурмагомедов
"Казахстан у нас в Дагестані і взагалі у всьому Кавказі стоїть на особливому місці. Це наша друга батьківщина. Когось сюди висилали, хтось сюди переїжджав і ви, казахи, нас приймали як своїх братів і завжди нас підтримували. Я хочу, щоб ви знали, що ми про все пам'ятаємо, знаємо і будемо пам'ятати. Велике вам дякую за це", – наводить слова Хабіба NewTimes.kz.
Відзначимо, що у Полтаві проживають два дядьки Хабіба Нурмагомедова. Боєць досить часто відвідує Україну, а після перемоги над Конором МакГрегором в жовтні минулого року пообіцяв частину гонорару направити на модернізацію спортзалу, в якому починав займатися. "Зараз в Полтаві, тому що тут вже 30 років живуть мої рідні дядьки. Вони підтримували мене у всьому і створювали всі умови, аби я тренувався. Ніколи не забувайте своїх витоків", – написав одного разу в Instagram чемпіон.
Приїхав на Україну провідати своїх родичів. 2010 і 2011 я виступав за Український клуб і провів за них 9 професійних боїв, і проводив багато часу і тренувальних зборів в місті Полтава, в Полтаві бо, тут вже 30 років живуть мої рідні Дяді, і вони підтримували мене у всьому і створювали всі умови щоб я аби тренувався. Ніколи не забувайте своїх витоків. Arrived to Ukraine, to visit my relatives. In 2010-2011 I was representing Ukrainian fight club, and fought 9 professional fight during that time. Spent a lot of good times in Poltava doing training camps . My uncles lives here in Poltava more than 30 years, they always support me, and gave me great opportunities to train and not worry about anything else . Never forget your roots. #Родина
Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедов зробив несподівану заяву про Конора МакГрегора, зазначивши, що не вважає їх протистояння війною.
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