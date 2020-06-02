"За рівнем расизму Україна легко дасть прикурити США" - Жан Беленюк

Ця подія викликала бурхливу реакцію жителів Америки і призвело до масових заворушень в більш ніж 20 штатах країни

Джордж Флойд помер 25 травня в Міннеаполісі після жорстоких дій поліції під час затримання

Чемпіон Європи і світу з греко-римської боротьби, а також депутат Верховної Ради України від партії "Слуга народу" Жан Беленюк прокоментував масові заворушення в США.

"Коли мене запитують чи стикаюся я в Україні з проявом расизму, завжди відповідаю що нi, хоча в підлітковому віці не оминули й мене різного роду нападки з боку різних маргіналів. Але, це звичайно незрівнянно з тим, що в 21 столітті можемо побачити в країні з, здавалося б, розвиненою демократією. Не буду тут закликати всіх бути добрішими і т.п., просто констатую факт – за рівнем расизму Україна дасть прикурити США легко, у нас його набагато менше! Це одна, але не єдина причина, чому я гордий бути українцем і жити в цій країні, при її недоліках і чеснотах! А расизм, расизм йде на ###, сьогодні я – Джордж Флойд", – написав Беленюк в Instagram.

Варто зазначити, що депутат-борець неправильно використовував оборот "дати прекуріть", на що звернули увагу користувачі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Кличко різко засудив вчинок американського поліцейського Дерека Шовіна, який привів до смерті Джорджа Флойда.

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