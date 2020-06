Протести в США: Трампа сховали в бункер у Вашингтоні і ввели комендантську годину

У столиці США Вашингтоні і ще 40 містах ввели комендантську годину у зв'язку з масовими заворушеннями через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими.

Крім того, за інформацією The New York Times, президента Дональда Трампа відвезли в підземний бункер під час протестів біля Білого дому.

Там він нібито просидів менше години. Раніше бункер використовували під час терактів.

"Мер Боузер вводить комендантську годину в місті Вашингтон з 23:00 неділі, 31 травня, до 18:00 понеділка, 1 червня. Вона також активізувала Національну гвардію для підтримки управління столичної поліції", – повідомила мер Вашинтона Мюріел Боузер на своїй сторінці в Twitter .

