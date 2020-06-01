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1 червня • оновлено в 09:08
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Протести в США: Трампа сховали в бункер у Вашингтоні і ввели комендантську годину

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У столиці США Вашингтоні і ще 40 містах ввели комендантську годину у зв'язку з масовими заворушеннями через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда поліцейськими.

Крім того, за інформацією The New York Times, президента Дональда Трампа відвезли в підземний бункер під час протестів біля Білого дому.

Там він нібито просидів менше години. Раніше бункер використовували під час терактів.

Протести під Білим домом у Вашингтоні

Протести під Білим домом у Вашингтоні

novosti-bahmut.info

"Мер Боузер вводить комендантську годину в місті Вашингтон з 23:00 неділі, 31 травня, до 18:00 понеділка, 1 червня. Вона також активізувала Національну гвардію для підтримки управління столичної поліції", – повідомила мер Вашинтона Мюріел Боузер на своїй сторінці в Twitter .

Відзначається, що протести в Вашингтоні тривають з п'ятниці. Біля резиденції президента були чутні образи на його адресу, деякі учасники мітингу кидалися цеглинами і пляшками.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що відео, на якому поліцейський задушив афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі, стало символом протестів у США. На записі чутно, що Флойд говорив в останні хвилини життя.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США Вашингтон
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