Крим — Україна: російський чемпіон світу публічно визнав Путіна окупантом

Новий чемпіон світу зі швидких шахів Данило Дубов категорично виступив проти анексії Росією Кримського півострова.

22-річний гросмейстер з РФ переконаний, що за кілька десятків років його співвітчизникам буде соромно за цей епізод історії. "Безумовно, з кримського питання я цілком на боці України. Історія — вона змінюється. Просто ми живемо в такий період, а для історії це все дурниця. Ну мине років двісті, ну буде епізод із Кримом, ну соромно, так. Але це мине", — наводить слова Дубова сайт chess-news.ru.

Данило Дубов chess-news.ru

Він також прокоментував рішення деяких українських шахістів бойкотувати ЧС зі швидких шахів у Санкт-Петербурзі. "Для мене шахи важливіші за політику. Я люблю свою країну, але, безумовно, останнім часом приводів для гордості у нас менше. Це правда. Але, тим не менш, мені суб'єктивно здається, що іміджу шахів не шкодить проведення турніру в Росії", — зазначив шахіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерації футболу (ФІФА) завела справу стосовно Росії через анексований Крим.