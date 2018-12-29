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Крим — Україна: російський чемпіон світу публічно визнав Путіна окупантом

42.3тЧитати матеріал російською

Новий чемпіон світу зі швидких шахів Данило Дубов категорично виступив проти анексії Росією Кримського півострова.

22-річний гросмейстер з РФ переконаний, що за кілька десятків років його співвітчизникам буде соромно за цей епізод історії. "Безумовно, з кримського питання я цілком на боці України. Історія — вона змінюється. Просто ми живемо в такий період, а для історії це все дурниця. Ну мине років двісті, ну буде епізод із Кримом, ну соромно, так. Але це мине", — наводить слова Дубова сайт chess-news.ru.

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Данило Дубов

Данило Дубов

chess-news.ru

Він також прокоментував рішення деяких українських шахістів бойкотувати ЧС зі швидких шахів у Санкт-Петербурзі. "Для мене шахи важливіші за політику. Я люблю свою країну, але, безумовно, останнім часом приводів для гордості у нас менше. Це правда. Але, тим не менш, мені суб'єктивно здається, що іміджу шахів не шкодить проведення турніру в Росії", — зазначив шахіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародна федерації футболу (ФІФА) завела справу стосовно Росії через анексований Крим.

Читайте всі новини по темі "чемпіонат світу з шахів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
чемпіонат світу з шахів
Місце
РосіяСанкт-Петербург
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
И шо? А по проблемам контрапункта в симфониях или искусственного осеменения свиноматок он не высказывался? А в политике он шо-то соображает? :-)))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ну и у кого свобода слова? Каспаров себе приемника готовит.
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Тинин Алексей
Тинин Алексей
Ура ещё один дибил в России родился!!! Собрайтесь хохложопые селюки и в Крым-расскажите это крымчанам... Охото посмотреть как вас будут пиздить Крымчане))))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ященко Олег, кугут вонючий, Вы НИКОГДА уже не будете принуждать крымчан балакать на Вашей паскудной "дермове" и не будете загонять русских детей в свои укрошколы = инкубаторы дебилов. :-)))
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Ященко Олег
Ященко Олег
Тинин Алексей, дело в том, что когда ты издохнешь - он будет жить и вспоминать таких дебилов как ты, исконно всруским матом. А расказывать о тебе, кацасракому мокше, будут крымчане, которые, чтобы дети смирно ложились спать, как о свинорашке-чебурашка и что оно страшное и уебистое и спите спокойно, а то оно прийдет и насрет.
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