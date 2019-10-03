Юний український легкоатлет справив фурор на ЧС-2019

Українські спортсмени продовжують запалювати на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі, Катар.

Після того, як 18-річна висотниця Ярослава Магучіх завоювала срібло ЧС-2019 із приголомшливим результатом – 2,04, інший переможець юнацьких Олімпійських ігор-2018 метальник молота Михайло Кохан вирішив не відставати і також гучно заявив про себе в Досі.

Михайло Кохан

Кохан показав сьомий результат у кваліфікації і став наймолодшим в історії фіналістом чемпіонату світу у своїй дисципліні. Українських метальників молота у фіналі ЧС не було вже 14 років, повідомляє Xsport.

Свій найкращий результат у Досі Кохан продемонстрував у п'ятій спробі фіналу, вперше у кар'єрі метнувши за 77 метрів – 77,39 м. Це третій найкращий результат в історії серед спортсменів до 20 років, а також покращення особистого рекорду на 71 см.

В результаті Кохан посів 5-те місце, а чемпіоном світу вже вчетверте поспіль став поляк Павел Файдек, якому не щастить на Олімпійських іграх, але на подібних змаганнях рівних немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у збірній України виник скандал на чемпіонаті світу в Катарі.

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