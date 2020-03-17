Японія виступила із заявою щодо проведення Олімпіади-2020

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо пройдуть, як і планувалося, в липні–серпні 2020 року, незважаючи на побоювання, пов'язані з коронавірусом.

"Ми подолаємо поширення інфекції і проведемо Олімпіаду без проблем, як і планувалося", – сказав Абе, чиї слова наводить BBC.

Сіндзо Абе

Також було відзначено, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) має ухвалити остаточне рішення про те, чи пройде Олімпіада в Токіо в цьому році.

В Японії було зафіксовано понад 1400 випадків зараження коронавірусом. Проведення Олімпіади-2020 в Токіо оцінюється більш ніж в 10 мільярдів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські спортсмени продовжують підготовку до Олімпійських ігор-2020 в Токіо, незважаючи на спалах коронавіруса в країні.

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