Як тримати себе в формі: Вірастюк дав пораду українцям

Люди, які бажають тримати себе в формі, повинні відвідувати спортзал не менше трьох разів на тиждень і не розраховувати на миттєвий результат.

Про це розповів в ефірі ObozTV відомий український стронгмен Василь Вірастюк. За його словами, для оптимального результату людині треба "захворіти" спортом.

"Це не один рік, не один місяць і не три місяці, як думають клієнти, які приходять у фітнес-зали посеред весни і кажуть – мені до літа терміново потрібно красиву фігуру, просушений прес, "кубики", – зазначив стронгмен.

За його словами, "це важка робота, для цього потрібен не один рік".

"Якщо ви досягли певного результату в побудові свого ідеального тіла, це вас захопить настільки, що без фізичних навантажень, без фізкультури і спорту ви просто вже не зможете. Ви будете в хорошому сенсі хворою людиною – просто йти туди, тому що ви по-хорошому захворіли цим. І це непогано. Для того, щоб підтримувати себе у формі, звичайній людині, не професійному спортсмену, думаю, досить трьох днів на тиждень відвідування залу", – заявив Вірастюк.

kievpravda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий шоумен Антін Мухарський розповів, як йому після 50 років вдається тримати себе в формі, зберігаючи сили і бадьорість духу.

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