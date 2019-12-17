WADA відкрило 15 нових справ проти Росії

Заступник гендиректора Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцька заявила, що WADA відправило організації 15 справ після повторного огляду допінг-проб Московської лабораторії.

"Чи включені ці справи у сумнозвісний список 145 спортсменів, про яких немає даних в переданій базі, мені невідомо, тому що у нас цього списку немає. У WADA список цих імен є, але вони його не публікують", - цитує Пахноцкую агентство Чемпіонат.

допінговий скандал MIGnews.com

Вона також додала, що зараз Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) займається перевіркою близько двох тисяч проб.

Як зазначає глава РУСАДА Юрій Ганус, "ці справи не пов'язані з маніпуляціями в базі даних", а спрямовані на дослідження біоматеріалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, WADA відсторонило Росію від усіх великих міжнародних змагань на найближчі чотири роки.

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