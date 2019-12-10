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10 грудня • оновлено в 10:36
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"Всі підстави": Путін пригрозив судом у відповідь на рішення WADA щодо Росії

1.7т
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Президент Росії Володимир Путін прокоментував рішення WADA про санкції щодо російського спорту, яке, за його словами, суперечить олімпійській хартії.

Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками зустрічі в нормандському форматі у Парижі.

Пресконференція у Парижі

Пресконференція у Парижі

Офіс президента України

"Те, що лежить на поверхні, і що я бачу відразу: наприклад, немає претензій до російського Олімпійського національного комітету. А якщо до нього немає претензій, то країна має виступати під національним прапором. Така олімпійська хартія. У цій частині рішення WADA суперечить олімпійській хартії, і ми маємо всі підстави подати в CAS", – заявив Путін.

Він також вважає, що "будь-яке покарання повинне бути індивідуальним і не може мати колективного характеру".

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"Покарання не можуть мати колективного характеру і поширюватися на людей, які до певних порушень не мають жодного відношення. І всі це розуміють, думаю, що і фахівці WADA теж. Але якщо хтось із них ухвалює подібні рішення про колективні покарання, то є всі підстави вважати, що в основі таких рішень лежить не турбота про чистоту світового спорту, а міркування політичного характеру, що нічого спільного з інтересами спорту і олімпійського руху не мають", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA ухвалив рішення відсторонити Росію від участі у великих міжнародних змаганнях терміном на чотири роки після того, як було викрито обман з підміною даних Московського антидопінгового центру.

При цьому покарання не стосуватиметься футбольного Євро-2020 і чемпіонату світу в Катарі 2022 року.

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Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
допінговий скандал
Особа
Володимир Путін
Місце
Франція Париж
Тег
WADA
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Как самим нарушать разные хартии, меморандумы,конвенции- так норм, а как яйца прижали , так сразу- все козлы....
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Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Скот... Про хартию он вспомнил....
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
в суд на себя раша должна подать!
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