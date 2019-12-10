"Всі підстави": Путін пригрозив судом у відповідь на рішення WADA щодо Росії

Президент Росії Володимир Путін прокоментував рішення WADA про санкції щодо російського спорту, яке, за його словами, суперечить олімпійській хартії.

Про це Путін заявив на пресконференції за підсумками зустрічі в нормандському форматі у Парижі.

Пресконференція у Парижі Офіс президента України

"Те, що лежить на поверхні, і що я бачу відразу: наприклад, немає претензій до російського Олімпійського національного комітету. А якщо до нього немає претензій, то країна має виступати під національним прапором. Така олімпійська хартія. У цій частині рішення WADA суперечить олімпійській хартії, і ми маємо всі підстави подати в CAS", – заявив Путін.

Він також вважає, що "будь-яке покарання повинне бути індивідуальним і не може мати колективного характеру".

"Покарання не можуть мати колективного характеру і поширюватися на людей, які до певних порушень не мають жодного відношення. І всі це розуміють, думаю, що і фахівці WADA теж. Але якщо хтось із них ухвалює подібні рішення про колективні покарання, то є всі підстави вважати, що в основі таких рішень лежить не турбота про чистоту світового спорту, а міркування політичного характеру, що нічого спільного з інтересами спорту і олімпійського руху не мають", – сказав Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA ухвалив рішення відсторонити Росію від участі у великих міжнародних змаганнях терміном на чотири роки після того, як було викрито обман з підміною даних Московського антидопінгового центру.

При цьому покарання не стосуватиметься футбольного Євро-2020 і чемпіонату світу в Катарі 2022 року.

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