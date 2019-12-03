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4 грудня • оновлено в 01:44
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Вражаючий стрибок знаменитої гімнастки зібрав мільйони переглядів

4.9т
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Знаменита американська гімнастка Сімона Байлс похвалилася відео зі свого відпочинку і "підірвала" Instagram.

Ролик, в якому 22-річна чотириразова олімпійська чемпіонка і 19-разова чемпіонка світу стрибає з вишки, за кілька годин зібрав мільйони переглядів. У коментарях цей стрибок назвали "дивовижним і неймовірним" і порекомендували спортсменці поміняти вид спорту і виступити на Олімпіаді в стрибках у воду.

"Чекаю не дочекаюся, коли ти виконаєш такий стрибок у Токіо", "Я пошкодив собі шию, поки спостерігав за цим", "Ти супержінка і можеш виграти ще олімпійське золото", – писали їй.

never be too (sea) rious 🌊

Публікація від Simone Biles (@simonebiles)

Новини
Гімнастка вперше в історії виконала неймовірний стрибок, порушивши всі закони фізики

Раніше Симона вписала своє ім'я в історію спорту, виконавши подвійне сальто назад із двома гвинтами під час виступу на колоді.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Сiмона Байлз
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