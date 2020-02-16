Вперше в історії: чоловік і дружина побилися на одному шоу UFC

Марк (11-4 MMA, 2-4 UFC) і Монтана (11-5 MMA, 4-1 UFC) Де Ла Роса стали першими в історії законними чоловіком і дружиною, які брали участь в одному карді на шоу UFC.

Як повідомляє агентство MMAJunkie, в першому бою вечора Марк програв бразильцю Рауліану Пайві, для якого ця перемога стала першою в UFC, після нокауту у другому раунді. Для Де Ла Роси це вже третя поразка поспіль.

Марк і Монтана Де Ла Роса UFC

The third time's the charm for Raulian Paiva (19-3), as he caps a solid two-round showing over Mark De La Rosa with a cross to score his first UFC win! He cements his top-15 flyweight standing. #UFCRioRancho pic.twitter.com/XWjS1o86pS - Kyle Johnson (@VonPreux) February 15, 2020

Монтана помстилася за чоловіка, вигравши бій проти Мари Ромеро Борелли за рішенням суддів. Вона не дуже вдало розпочала поєдинок, але зуміла вирівняти ситуацію до кінця першого раунду. Вирішальний момент бою стався у третьому раунді, коли потужний удар з правої від Де Ла Роси відправив суперницю на мат. Тепер у Монтани 5 перемог у 6 останніх поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один із найталановитіших бійців світу UFC в напівлегкій вазі 25-річний Грант Доусон взяв участь у тренувальному поєдинку 2 на 1 проти журналістки Лори Санко та своєї дівчини Елль Вегмен.

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