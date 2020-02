Вперше в історії: чоловік і дружина побилися на одному шоу UFC

Марк (11-4 MMA, 2-4 UFC) і Монтана (11-5 MMA, 4-1 UFC) Де Ла Роса стали першими в історії законними чоловіком і дружиною, які брали участь в одному карді на шоу UFC.

Як повідомляє агентство MMAJunkie, в першому бою вечора Марк програв бразильцю Рауліану Пайві, для якого ця перемога стала першою в UFC, після нокауту у другому раунді. Для Де Ла Роси це вже третя поразка поспіль.

The third time's the charm for Raulian Paiva (19-3), as he caps a solid two-round showing over Mark De La Rosa with a cross to score his first UFC win! He cements his top-15 flyweight standing. #UFCRioRancho pic.twitter.com/XWjS1o86pS