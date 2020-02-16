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16 лютого • оновлено в 13:05
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Вперше в історії: чоловік і дружина побилися на одному шоу UFC

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Марк (11-4 MMA, 2-4 UFC) і Монтана (11-5 MMA, 4-1 UFC) Де Ла Роса стали першими в історії законними чоловіком і дружиною, які брали участь в одному карді на шоу UFC.

Як повідомляє агентство MMAJunkie, в першому бою вечора Марк програв бразильцю Рауліану Пайві, для якого ця перемога стала першою в UFC, після нокауту у другому раунді. Для Де Ла Роси це вже третя поразка поспіль.

Марк і Монтана Де Ла Роса

Марк і Монтана Де Ла Роса

UFC

Монтана помстилася за чоловіка, вигравши бій проти Мари Ромеро Борелли за рішенням суддів. Вона не дуже вдало розпочала поєдинок, але зуміла вирівняти ситуацію до кінця першого раунду. Вирішальний момент бою стався у третьому раунді, коли потужний удар з правої від Де Ла Роси відправив суперницю на мат. Тепер у Монтани 5 перемог у 6 останніх поєдинках.

🤪🥊👊

Публікація від Montana De La Rosa (@ montana.delarosa)

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Теми
MMA UFC
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