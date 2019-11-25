Включаючи ЧС з футболу: ЗМІ повідомили про вигнання Росії зі спорту

Комітет відповідності Всесвітнього антидопінгового комітету (WAD) рекомендував виконкому організації усунути Росію від міжнародних змагань.

До такого висновку члени комітету прийшли після того, як з'ясувалося, що Московський антидопінговий центр попався на підміні результатів допінг-проб російський спортсменів. Як пише The New York Times, виконкому WADA запропоновано відсторонити РФ від участі в змаганнях терміном на чотири роки.

РІА Новини

При цьому покарання торкнеться не тільки Олімпійських ігор, на яких росіяни, найімовірніше, зможуть виступити під нейтральним прапором і без гімну, але й інших подій. Зокрема, мова йде про чемпіонат світу з футболу 2022 року в Катарі, так як Міжнародна федерація футболу (ФІФА) підписала кодекс WADA. Крім того, високопоставлені російські чиновники не зможуть відвідувати великі спортивні турніри.

Відзначимо, що виконком WADA прийме остаточне рішення по РФ 9 грудня.

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