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9 грудня • оновлено в 22:26
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Включаючи біатлон: розкрито види спорту, де росіяни вживали допінг

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Російські спортсмени найчастіше порушували антидопінгове законодавство у важкій і легкій атлетиці.

Про це свідчить звіт Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) за підсумками розслідування маніпуляцій Росією з даними проб своїх атлетів, пише Чемпіонат.

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Допінг

Допінг

Видання наводить перелік порушень РФ за видами спорту:

Важка атлетика – 41;
Боротьба – 1;
Тхеквондо – 2;
Веслування на каное – 1.

Крім того, WADA сповістило Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій про справи 66 спортсменів із Росії. Ще два випадки стосуються біатлоністів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA ухвалив рішення відсторонити Росію від участі в великих міжнародних змаганнях терміном на чотири роки після того, як розкрився обман із підміною даних Московського антидопінгового центру.

При цьому покарання не торкнеться футбольного Євро-2020 і чемпіонату світу в Катарі 2022 року.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
допінговий скандал
Тег
WADA
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