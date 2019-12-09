Включаючи біатлон: розкрито види спорту, де росіяни вживали допінг

Російські спортсмени найчастіше порушували антидопінгове законодавство у важкій і легкій атлетиці.

Про це свідчить звіт Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) за підсумками розслідування маніпуляцій Росією з даними проб своїх атлетів, пише Чемпіонат.

Допінг

Видання наводить перелік порушень РФ за видами спорту:

Важка атлетика – 41;

Боротьба – 1;

Тхеквондо – 2;

Веслування на каное – 1.

Крім того, WADA сповістило Міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій про справи 66 спортсменів із Росії. Ще два випадки стосуються біатлоністів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконком WADA ухвалив рішення відсторонити Росію від участі в великих міжнародних змаганнях терміном на чотири роки після того, як розкрився обман із підміною даних Московського антидопінгового центру.

При цьому покарання не торкнеться футбольного Євро-2020 і чемпіонату світу в Катарі 2022 року.

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