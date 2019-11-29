На каналі НТВ заявили, що провели власне розслідування допінг-скандалу в російському спорті і прийшли до висновку, що США вторгалися до бази даних антидопінгової лабораторії в Москві.

Як говориться в розслідуванні "Каламутна ВАДА", яке розміщене на каналі НТВ в YouTube, у систему управління даними Московської антидопінгової лабораторії (LIMS) входили понад 500 разів з IP-адрес, які зареєстровані в США.

РІА Новини

Крім того, колишній глава LIMS Григорій Родченков, а також його заступники використовували систему лабораторії, де містилися дані про допінгпроби, для шантажу спортсменів.

Користувачі мережі, в тому числі і в Росії, поставилися з великою недовірою та іронією до повідомлення про "розслідування НТВ", згідно з яким у всіх бідах російського спорту нібито винні американці.

"НТВ, як ви це робите??? Довго думали?", "Настільки гнилі контраргументи – перебір навіть з вуст російського ТБ. Ганьба", "США зламали мозок Мутко і змусили його годувати російських спортсменів допінгом!", "Вкидання для ватників, вони повірять", "Хлопці, ви краще зізнайтеся, що вживали допінг і дурили з пробами, ніж це. Так вас весь світ буде вважати хоча б просто шахраями і злодіями, а з цією новою версією просто повними даунами", – пишуть користувачі в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше комітет з відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) запропонував усунути Росію від міжнародних змагань на чотири роки. Виконком WADA прийме остаточне рішення 9 грудня.

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