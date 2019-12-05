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5 грудня • оновлено в 16:25
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Відомий на весь світ шеф-кухар кинув виклик Хабібу та Конору

1.3т
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Знаменитий турецький шеф-кухар Нусрет Гекче, відомий під псевдонімом Salt Bae, висловив бажання взяти участь у бою проти Хабіба Нурмагомедова або Конора МакГрегора.

"МакГрегор, Хабіб і всі інші. Я дуже вас поважаю. Якщо ви колись запросите мене на бій, то я готовий битися", – заявив Гекче. Кухар, відомий завдяки тому, яким чином нарізає та солить м'ясо, також продемонстрував, як відбуваються його тренування.

Нусрет Гекче або Salt Bae

Нусрет Гекче або Salt Bae

Memepedia

Нагадаємо, що свій наступний бій Конор МакГрегор проведе проти Дональда Серроне у січні, а Нурмагомедов зійдеться з Тоні Фергюсоном у квітні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, комічний випадок трапився у Дубаї, де місцевий боксер був покараний за понти вже у першому раунді поєдинку.

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Тема
UFC
Особи
Хабiб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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