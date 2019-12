Відомий на весь світ шеф-кухар кинув виклик Хабібу та Конору

Знаменитий турецький шеф-кухар Нусрет Гекче, відомий під псевдонімом Salt Bae, висловив бажання взяти участь у бою проти Хабіба Нурмагомедова або Конора МакГрегора.

"МакГрегор, Хабіб і всі інші. Я дуже вас поважаю. Якщо ви колись запросите мене на бій, то я готовий битися", – заявив Гекче. Кухар, відомий завдяки тому, яким чином нарізає та солить м'ясо, також продемонстрував, як відбуваються його тренування.

Salt Bae wants to fight @TheNotoriousMMA and @TeamKhabib... 👊



Stick to cooking mate... 😂 pic.twitter.com/gHILILc0i6