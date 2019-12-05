Відомий на весь світ шеф-кухар кинув виклик Хабібу та Конору

Знаменитий турецький шеф-кухар Нусрет Гекче, відомий під псевдонімом Salt Bae, висловив бажання взяти участь у бою проти Хабіба Нурмагомедова або Конора МакГрегора.
"МакГрегор, Хабіб і всі інші. Я дуже вас поважаю. Якщо ви колись запросите мене на бій, то я готовий битися", – заявив Гекче. Кухар, відомий завдяки тому, яким чином нарізає та солить м'ясо, також продемонстрував, як відбуваються його тренування.
Нусрет Гекче або Salt Bae
Memepedia
Salt Bae wants to fight @TheNotoriousMMA and @TeamKhabib... 👊– SPORTbible (@sportbible) December 3, 2019
Stick to cooking mate... 😂 pic.twitter.com/gHILILc0i6
Нагадаємо, що свій наступний бій Конор МакГрегор проведе проти Дональда Серроне у січні, а Нурмагомедов зійдеться з Тоні Фергюсоном у квітні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, комічний випадок трапився у Дубаї, де місцевий боксер був покараний за понти вже у першому раунді поєдинку.
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