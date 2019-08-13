Відома фітнес-модель раптово померла після турніру

Відома голландська фітнес-модель Мариола Сабановіч-Суарес померла на 44-му році життя.

За попередніми даними причиною смерті став раптовий серцевий напад після участі в турнірі Tampa Pro 2019 року. Мариола зайняла 16-е місце на змаганнях у Флориді і померла через два дні.

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес Instagram

Новини Дружина легендарного футболіста померла від страшної хвороби

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна італійська фітоняшка Данила Каттані викликала справжній фурор в Instagram своїми відвертими фотографіями.

Призерка міжнародних турнірів з фітнесу та бодібілдингу показала себе повністю роздягненою і закликала своїх фоловерiв робити так само.

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