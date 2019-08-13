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Відома фітнес-модель раптово померла після турніру

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Відома голландська фітнес-модель Мариола Сабановіч-Суарес померла на 44-му році життя.

За попередніми даними причиною смерті став раптовий серцевий напад після участі в турнірі Tampa Pro 2019 року. Мариола зайняла 16-е місце на змаганнях у Флориді і померла через два дні.

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

Мариола Сабановіч-Суарес

Мариола Сабановіч-Суарес

Instagram

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Теми
Дієти та фітнес культуризм і бодібілдинг
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