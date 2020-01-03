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3 січня • оновлено в 10:48
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Відома фігуристка попалася на вживанні кокаїну

2.1т
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Французька фігуристка Лорін Лекавельє провалила тест на допінг. У крові 23-річної спортсменки був виявлений кокаїн.

Про це повідомляє L'Équipe, посилаючись на джерело, близьке до французької федерації льодових видів спорту.

Лорін Лекавельє

Лорін Лекавельє

globallookpress.com

Француженка, яка тренується з минулого літа в Італії, не з'являлася на змаганнях з кінця вересня.

Лекавельє посіла п'яте місце на чемпіонаті Європи з фігурного катання 2019 року. Вона також є чемпіонкою Франції 2017 року і неодноразовою призеркою французької першості. Втім, починаючи з вересня 2019 року Лорін Лекавельє не брала участі в офіційних турнірах.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в грудні стало відомо про те, що тест на допінг провалив форвард київського "Динамо" Артем Бесєдін. УЄФА розглядатиме допінг-інцидент з українським футболістом після новорічних свят.

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Автор
Денис Карпов
Теми
допінговий скандал фігурне катання
Місце
Франція
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