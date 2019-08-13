Відкусив голову: спортсмен зробив жахливий вчинок і потрапив на відео (18+)

Член французької команди з баскської пелоти (щось на кшталт сквошу) Біксант Ларральд загриз живого півня.

На відео, яке було знято в червні під час застілля після чемпіонату, нетверезий спортсмен із посмішкою відкушує птиці голову. Через місяць на ролик звернули увагу захисники тварин.

Правозахисники створили петицію із закликом притягнути спортсмена до відповідальності і відрахувати його з команди. На момент публікації новини під нею підписалися майже 60 тисяч осіб.

Увага! Відео 18+!

La Fondation Brigitte Bardot porte plainte contre le champion de pelote basque Bixente Larralde , pour acte de cruauté sur un coq (vidéo) https://t.co/wYhJ8lKBfs pic.twitter.com/J4KagJEEAx - FONDATION BRIGITTE BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) August 9, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійці терористичної організації "Ісламська держава" стратили чотирьох футболістів, звинувативши їх у шпигунстві на користь курдських бойовиків.

Терористи ІДІЛ обезголовили нещасних прямо перед натовпом дітей в Ракку (місто на півночі Сирії). Страшні фотографії з екзекуції терористи розповсюдили в соцмережах.

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