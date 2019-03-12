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"Вибух в*тного мозку" в Росії захопив Кафельникова

1.6тЧитати матеріал російською

Знаменитий російський тенісист Євгеній Кафельников прокоментував пост форварда "Коламбуса" Артемія Панаріна про мітинг за свободу Рунета.

Протести в Москві

Протести в Москві

Хокеїст збірної Росії написав: "Як можна настільки боятися власних громадян? Хто що думає? Куди котимося?".

"Артемій Панарін підірвав ватний мозок сьогодні своїм постом в Instagram? Дуже добре!" – написав Кафельников в Twitter, забезпечивши пост смайлами з оплесками.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що дочка Кафельникова спробувала зарізатися після передозу. Про серйозні проблеми в сім'ї Кафельникова стало відомо ще влітку минулого року. 18-річна модель пропала "з радарів" своїх близьких, а потім була знайдена в реанімації.

При цьому інше джерело стверджувало, що дівчина перебуває вдома після отруєння алкоголем.

Нещодавно дочка Кафельникова довела соцмережі до екстазу фотосесією без нижньої білизни.

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Особи
Артемій ПанарінЄвген Кафельніков
Місце
Росія
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