Україна завоювала історичну медаль на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

Олімпійський чемпіон Ріо 2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв став першим українцем в історії, якому вдалося взяти нагороду в багатоборстві на чемпіонатах світу.

Олег Верняєв

На мундіалі, який в ці дні проходить в німецькому Штутгарті, 26-річний уродженець Донецька завоював бронзову медаль.

За сумою всіх дисциплін Олег набрав 86.973 балів, поступившись лише двом представникам Російської Федерації. Ще один представник України Петро Пахнюк увійшов в десятку найсильніших, зайнявши дев'яте місце.

Oleg VERNIAEV

PH AA Final

2019 Stuttgart WCS

6.600

8.266

14.866 pic.twitter.com/l4jI5f9ghw -ぴ/ Far From Home (@gym_asak) October 11, 2019

"У мене немає слів, немає сил, але я шалено щасливий до сліз. Спасибі вам, друзі мої за підтримку, це було дуже складно, але ми це зробили", - поділився емоціями у себе в Instagram Верняєв.

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні цього року на Європейських іграх Верняєв Олег Верняєв взяв "золото" у вправах на паралельних брусах.

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