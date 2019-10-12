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12 жовтня • оновлено в 11:24
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Україна завоювала історичну медаль на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

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Олімпійський чемпіон Ріо 2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв став першим українцем в історії, якому вдалося взяти нагороду в багатоборстві на чемпіонатах світу.

Олег Верняєв

Олег Верняєв

На мундіалі, який в ці дні проходить в німецькому Штутгарті, 26-річний уродженець Донецька завоював бронзову медаль.

Україна завоювала історичну медаль на ЧС з гімнастики

За сумою всіх дисциплін Олег набрав 86.973 балів, поступившись лише двом представникам Російської Федерації. Ще один представник України Петро Пахнюк увійшов в десятку найсильніших, зайнявши дев'яте місце.

"У мене немає слів, немає сил, але я шалено щасливий до сліз. Спасибі вам, друзі мої за підтримку, це було дуже складно, але ми це зробили", - поділився емоціями у себе в Instagram Верняєв.

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

Олег Верняєв

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні цього року на Європейських іграх Верняєв Олег Верняєв взяв "золото" у вправах на паралельних брусах.

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Тема
спортивна гімнастика
Особа
Олег Верняєв
Місце
Німеччина Штутгарт
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Комментарии на сайте не модерированы
Поліщук Георгій
Поліщук Георгій
Молодчина наш Олег! Бажаємо нових перемог!
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Так он "уроженец Донецка". А при чём тут Украина?
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Борисс Робот
Борисс Робот
_ Зепепупик, а причем здесь ты питарас...??? или у него в руках был флаг Лугандона...??? или может флаг аквафреша на гербе которого 2 питуха друг друга в зад дерут...??? удивляет пока одно, почему до сих пор вместо славянской внешности на первых двух местах я не увидел желтых братьев с узенькими глазками... лет через 10-15 так и будет...ПС твои внуки будут китайцами...
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
У свидомитов что не медаль то историческая. Комплекс государственной неполноценности везде даёт о себе знать
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Борисс Робот
Борисс Робот
Naibadze Petr, ты бы молчало дедовоеватель...
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