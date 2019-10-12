Україна завоювала історичну медаль на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики

Олімпійський чемпіон Ріо 2016 у спортивній гімнастиці Олег Верняєв став першим українцем в історії, якому вдалося взяти нагороду в багатоборстві на чемпіонатах світу.
Олег Верняєв
На мундіалі, який в ці дні проходить в німецькому Штутгарті, 26-річний уродженець Донецька завоював бронзову медаль.
За сумою всіх дисциплін Олег набрав 86.973 балів, поступившись лише двом представникам Російської Федерації. Ще один представник України Петро Пахнюк увійшов в десятку найсильніших, зайнявши дев'яте місце.
Oleg VERNIAEV-ぴ/ Far From Home (@gym_asak) October 11, 2019
PH AA Final
2019 Stuttgart WCS
6.600
8.266
14.866 pic.twitter.com/l4jI5f9ghw
"У мене немає слів, немає сил, але я шалено щасливий до сліз. Спасибі вам, друзі мої за підтримку, це було дуже складно, але ми це зробили", - поділився емоціями у себе в Instagram Верняєв.
Олег Верняєв
Олег Верняєв
Олег Верняєв
Олег Верняєв
Олег Верняєв
Олег Верняєв
Олег Верняєв
Олег Верняєв
Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні цього року на Європейських іграх Верняєв Олег Верняєв взяв "золото" у вправах на паралельних брусах.
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