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3 травня • оновлено в 23:21
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Верняєв побоявся образити Росію, говорячи про війну на Донбасі

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Народжений у Донецьку український гімнаст Олег Верняєв відмовився називати Росію винною в початку війни на Донбасі, і пішов від питання, чому вона почалася.

Верняєв з Нагорним. ОІ 2016

Верняєв з Нагорним. ОІ 2016

@ nikushkarus

"Мені нема чого сказати, чесно. Я не буду нічого говорити – бо, я стільки всього наслухався в цій темі, що я навіть не хочу нічого говорити, тому що, що не скажеш – все буде не так. Мені просто дуже шкода, що я не можу взяти і поїхати просто в Донецьк. Мені дуже шкода, що багато людей від цього страждає, що країна страждає – ось це мені шкода", - заявив 26-рiчний спортсмен в ефірі Youtube-каналу INTERSPORT Україна

На уточнююче запитання інтерв'юера, чи зрозумів спортсмен для себе відповідь на це питання, гімнаст знову відповів ухильно, що "можливо, так".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верняєв не приховує своєї дружби з російськими спортсменами і часто робить з ними спільними фотографії.

Верняєв з Белявским. Чемпіонат Європи-2015

Верняєв з Белявским. Чемпіонат Європи-2015

twitter.com/EChMontpellier

В одному з інтерв'ю Олег зізнався, що його хотіли побити після того, як він сфотографувався з російським колегою Микитою Нагорним. Спортсмен сказав, що йому надходили погрози в соцмережах.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
спортивна гімнастика
Особа
Олег Верняєв
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Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Виктор
Александрович Виктор
Вот это гражданская позиция." Просто не могу поехать в Донецк-Сталино".Так задай себе вопрос-почему?
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