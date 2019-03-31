"Верняєв мав рацію": олімпійський чемпіон Абраменко розкрив секрет перемоги в престижній номінації

У лютому 2018 го фристайлист Олександр Абраменко здобув золото Олімпійських ігор, і тепер багато в чому завдяки цьому Абраменко був визнаний спортсменом року в Україні.

Спортивний "Оскар" України в рамках церемонії "Герої спортивного року 2018" Абраменко виграв в конкуренції з гімнастом Олегом Верняєвим та борцем Жаном Беленюком. OBOZREVATEL разом з іншими привітав Олександра після вручення нагороди та поспілкувався з фристайлістом на переможних емоціях.

Олександр Абраменко (праворуч) разом зі своїм тренером Енвером Албаевим noc-ukr.org

"Мені дуже приємно, що у нас є така церемонія і така ініціатива. Це зі свого боку підстьобує всіх спортсменів боротися за нагороди, щоб стати найкращим у році. Це дуже почесно, стати спортсменом року своєї країни", - прокоментував свій тріумф Абраменко.

Напередодні нагородження Верняєв особливо не сумнівався в перемозі Абраменко, пояснюючи це тим, що у олімпійського чемпіона в боротьбі за таку нагороду не може бути конкурентів крім інших олімпійських чемпіонів. Олександр не сперечається.

"Звичайно, тут без конкуренції (посміхається). Це так, тут долю нагороди визначають голоси експертів, і в даному випадку олімпійське золото може перебити тільки два олімпійських золота. Ну або хоча б золота медаль Олімпіади разом зі ще якийсь медаллю", - каже Абраменко.

У цей вечір у Абраменко, можна сказати, подвійний успіх - крім самого Олександра свій "Оскар" виграв і його тренер - Енвер Албаев, будучи визнаним тренером року.

"Думаю, у мене почуття такі ж, як і у нього. Він переживає за мене, а я часто дивлюся на нього і думаю:" Що ж зараз у тренера в голові? "У нього емоції часто просто зашкалюють, і якщо я ще можу якось вплинути на себе і зібратися, то він взагалі нічого зробити не може. Він дуже сильно переживає за мене, я це бачу ", - розповів про свого тренера фристайлист.

Олександр Абраменко

Незважаючи на успіх 2018-го, в наступному сезоні ми не побачимо Олександра Абраменко на лижах.

"Наступний сезон у нас - суто комерційні змагання, в яких у мене немає планів брати участі. Буду тренуватися та підтримувати фізичну форму, а від великих змагань хотілося б трохи відпочити", - поділився своїми планами на найближче майбутнє Олександр.

Нещодавно фристайлист заявив, що Україні потрібно більше уваги приділити фрістайлу та лижним видам спорту, проводячи змагання у себе. Цілком можливо, що і сам олімпійський чемпіон докладе руку до реалізації таких задумів, і скоро Україна проведе один з етапів офіційного турніру.

"Без проведення турнірів ми завжди будемо просто масовкою на великих міжнародних змаганнях. Чи готовий я виступити ініціатором і амбасадором цієї справи? Не знаю поки, подивимося. Буковель начебто йде на контакт в цьому плані, і, можливо, в наступному році Україна й проведе етап Кубка Європи. Хоча і в загальному у нас престижних великих змагань досить мало - лише Олімпійські ігри та чемпіонат світу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Абраменко претендував на титул "спортсмен року" в рамках номінацій "Людина року 2018", але поступився званням боксеру Олександру Усику.

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