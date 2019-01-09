''Велика країна'': допінгіста з РФ зацькували за дивне прохання

Російський керлінгіст Олександр Крушельницький попросив допомоги у фанатів у справі про звинувачення у вживанні допінгу.

Спортсмен не має фінансової можливості подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні, аби довести свою невинність.

Агент спортсмена Андрій Митьков на своїй сторінці в Facebook звернувся до росіян з проханням допомогти в зборі тисячі доларів для того, щоб відкрити справу в суді.

Однак це прохання підписників агента обурило. "Велика країна. Дуже велика. Настільки велика, що людина в ній втрачається. І не видно її. Взагалі", "Чому треба допомагати злочинцю? Він винен і визнав це сам", "Ви мене, звичайно, вибачте, але людина намагається довести свою нібито невинність і при цьому не може знайти гроші! Виглядає, як мінімум, дивно", - обурилися в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський керлінгіст Олександр Крушельницький відмовився від проведення слухань у Спортивному арбітражному суді (22 лютого, 7:00) у справі про допінг. Така заява спортсмена автоматично означає визнання своєї провини і веде до позбавлення завойованої бронзової нагороди.

За рішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) бронзовий призер Олімпійських ігор-2018 в Пхенчхані отримав чотирирічну дискваліфікацію.