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22 травня • оновлено в 14:24
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"Вдарю вісім разів": Гетжі розкрив секрет перемоги над Хабібом

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Американський боєць змішаних єдиноборств Джастін Гетжі, який стане наступним суперником Хабіба Нурмагомедова, розповів, яким чином збирається перемогти росіянина.

"Я буду готуватися до бою так само, як готуюся до будь-якого іншого поєдинку – працювати над набором оптимальних кондицій. Ноги втомлюються першими, тому з цього моменту і до бою я буду багато бігати, стрибати на скакалці, виконувати підйоми ніг і робити присідання. Якщо мої ноги будуть у формі, то я не втомлюся", – цитує слова Гетжі видання SportBible.

Джастін Гетжі

Джастін Гетжі

Він заявив, що для перемоги над Хабібом йому необхідно вирватися з партеру і, вставши, нанести росіянину вісім ударів по гомілках.

"Якщо я не втомлюся, я зможу піднятися. А якщо я зможу піднятися, то зможу його вдарити. Мої удари врізаються в суперників, як вантажівка. Я вдарю його вісім разів по гомілках, після чого він ослабне", – підсумував американець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джастін Гетжі нокаутував свого співвітчизника Тоні Фергюсона і став тимчасовим чемпіоном UFC у легкій вазі.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
UFC
Особа
Хабiб Нурмагомедов
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