В Японії заговорили про скасування Олімпіади в 2021 році

Глава організаційного комітету Олімпіади-2020 Йосіро Морі попередив, що Ігри, перенесені на літо 2021 року будуть скасовані, якщо ситуація з коронавірусом не буде взята під контроль.

Він виключив можливість переносу ОІ на 2022 рік.

Йосіро Морі Voice of America

"Якщо нам вдасться перемогти коронавірус, ця Олімпіада буде мати значно більше значення, ніж будь-які попередні Ігри. Ми повинні вірити в її проведення, інакше весь наш важкий труд не принесе жодних плодів", – цитує слова Мори видання BBC.

Нагадаємо, що початок Олімпійських ігор запланований на літо 2021 року. Вони мають відбутися з 23 липня по 8 серпня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконавчий директор оргкомітету ОІ в Токіо Тосіро Муто зробив невтішну заяву про проведення Олімпіади влітку 2021 року.

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