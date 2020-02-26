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26 лютого • оновлено в 19:52
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В Україні відкрили Sports Talk Club

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В рамках освітньої платформи PM education торгова марка Parimatch спільно з Tribuna.com і Sports Talk Club презентували новий експертний майданчик для спілкування й обміну досвідом фахівців спортивної індустрії України із залученням міжнародних експертів.

На сьогоднішній день в Україні відчувається гостра нестача програм з підготовки спортивних менеджерів. При цьому сучасний спорт відчуває жорстку конкуренцію як з боку індустрії розваг, так і з боку кіберспорту. Й цю конкуренцію за увагу глядача неможливо виграти, якщо не йти в ногу з часом і не вчитися на кращих міжнародних прикладах.

В Україні відкрили Sports Talk Club

"В рамках освітньої платформи PM education ми будемо підтримувати різні проекти, спрямовані на розвиток професійних якостей фахівців спортивної індустрії. Sports Talk Club буде цікавий тим, хто хоче вчитися сам і розвивати спорт в країні. Вже сьогодні завдяки цьому проекту можна безкоштовно подивитися лекції спортивних міжнародних маркетологів", — заявив представник TM Parimatch Вадим Місюра.

В Україні відкрили Sports Talk Club

В рамках першої зустрічі учасники Sports Talk Club обговорювали тему Digital в спорті. Кожен з чотирьох спікерів наголосив на важливості роботи з даними і звернув увагу на необхідність залучати вболівальника в спортивну подію.

"Спортивні клуби часто хочуть працювати зі зрозумілими їм бізнес-моделями старого зразка і бояться нових форматів. Але перемагають найчастіше авантюристи, які не бояться експериментувати", — зазначив Oscar Ugaz, лектор університету Real Madrid і стратегічний агентства Atomikal Marketing Digital.

В Україні відкрили Sports Talk Club

"Спорт — це релігія, а уболівальник — ваш Бог", — звернувся до аудиторії Federico Winer, лектор Loughborough University Великобританії. — "Спорт відчуває серйозну конкуренцію, так як в середньому людина щодня отримує інформацію про 6-7 події розважального характеру. І "продавати спорт" сьогодні набагато складніше, ніж 50 років тому. Тому ви повинні досконально знати вашого вболівальника, так як дані про нього — це золото в спорті".

Керівник Асоціації спортивних менеджерів Німеччини Stephan Peters показав механізми залучення студентів в спортивне життя країни, а також поділився цифрами про роль спорту в економіці країни.

Автор Tribuna.com & YouTube-каналу "Трендець" Дмитро Поворознюк докладно розповів про те, коли є сенс відкривати блог на Youtube, а коли краще обмежитися Instagram аккаунтом. Журналіст на конкретних прикладах показав, який контент користується популярністю і що потрібно зробити, щоб отримати мільйон переглядів.

В Україні відкрили Sports Talk Club

У презентації також взяв участь баскетболіст збірної України і "Київ-баскет" Максим Пустозвонов, володар одного з найпопулярніших акаунтів в Instagram серед діючих спортсменів.

"Свій акаунт я веду повністю самостійно, витрачаю на це близько години в день. Це важливе завдання з розвитку баскетболу в країні, яка дозволяє залучати уболівальників, отримувати прямий зв'язок від них. Більш того, це наближає мене до здійснення мрії —відкриття власної академії в Україні, за прикладом школи Сабоніса в Литві ", — зазначив Максим Пустозвонов.

Наступна зустріч Sports Talk Club відбудеться вже в квітні.

Повна запис трансляції тут: https://www.youtube.com

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
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