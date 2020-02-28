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28 лютого • оновлено в 17:37
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В Ірані зафіксована перша смерть від коронавірусу серед спортсменів

1.5т
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23-річна Ільхам Шейхі, яка виступає за збірну Ірану з футзалу, стала першою серед спортсменів світу, яка загинула, захворівши на коронавірус.

Як повідомляє видання Al Arabiya, вона боролася за життя протягом десяти днів, але не зуміла перемогти хворобу. Шейхі померла в місті Кум, який є епіцентром епідемії в країні.

іранський футзал

іранський футзал

JNS.org

Варто відзначити, що Федерація футболу Ірану скасувала всі спортивні заходи в державі, крім футболу та футзалу, матчі яких дозволено проводити при порожніх трибунах. Це викликало бурю невдоволення серед представників команд, які не розуміють, чому керівництво федерації ризикує їхнім життям.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець з третього по силі італійського дивізіону став першим у світі футболістом, який захворів на коронавірус.

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Теми
Коронавірус футзал
Місце
Іран кум
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