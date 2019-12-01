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1 грудня • оновлено в 22:17
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В "ДНР" зганьбилися з вигаданою перемогою на престижному турнірі - фотофакт

23.9т
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Так зване міністерство спорту "ДНР" опублікувала фейкову інформацію про успіх своїх "громадян" на турнірі з художньої гімнастики в Португалії.

"Вихованки донецької республіканської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Спартак" взяли участь в Міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Португалії. За підсумками виступу спортивна делегація ДНР завоювала три золоті медалі", - пафосно заявили в "міністерстві".

В "ДНР" також поспішили похвалитися масштабністю змагання, уточнивши, що всього на турнірі "виступили понад 300 спортсменок з Іспанії, Тунісу, Анголи, Португалії, а також ДНР".

В "ДНР" зганьбилися з вигаданою перемогою на престижному турнірі - фотофакт

Першим на фейк звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц", який розмістив у себе в Telegram-каналі скріншоти обговорення цієї "новини" в соціальних мережах.

В "ДНР" зганьбилися з вигаданою перемогою на престижному турнірі - фотофакт

В "ДНР" зганьбилися з вигаданою перемогою на престижному турнірі - фотофакт

В "ДНР" зганьбилися з вигаданою перемогою на престижному турнірі - фотофакт

Турнір, який можна визначити за логотипом на фото за спиною у дівчаток, має назву ATLANTIC CUP 2019. На сайті з результатами видно, що єдині три прізвища, які мають більш-менш слов'янське звучання, належать іспанкам і португалці.

В "ДНР" зганьбилися з вигаданою перемогою на престижному турнірі - фотофакт

Крім того, вказується точна кількість учасників - 55.

В "ДНР" зганьбилися з вигаданою перемогою на престижному турнірі - фотофакт

Новини
Прапор "ДНР": матч Ліги чемпіонів ознаменувався витівкою фанатів

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 листопада в засобах масової інформації "ДНР" з'явилася інформація про те, що "національна збірна" невизнаної самопроголошеної республіки взяла участь в змаганнях з карате в Японії.

Посольство України в Японії прокоментувало цей інцидент. Дипломати передали МЗС Японії ноту з офіційною позицією України.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "художня гімнастика" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
художня гімнастика
Місце
Португалія
Тег
Новини ДНР
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Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
Вместо того чтобы порадоваться успеху девчонок (не важно это Украина или Донецк) начинается поиск в соц сетях говна. Соревнование было, девчонки участвовали, на сайте организаторов все есть. Удивляет сам подход - Лобановский, Блохин, Шевченко, Тимощук... великие в футболе вне зависимости это Украина или Россия или другая страна. Оставьте спорт свободным от политики. Все спортсмены бывшего СССР- НАШИ!
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3
1
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нацисты а вы забыли свои гитлеровские клички? Какой из вас, гавна нацистского, Штирлец?))) Трусливые вы шакалы, думали спрячутся за именами героев))) Про пальто деревянное не забывайте)))
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7
3
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Михайлов Виталий,додик-виталька иди лучше тёлочек в парк снимай.
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5
5
Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
вот чем заняты военные Украины сидят в интернете и ерундой занимаются нет бы делом заняться военным вот потому бомжацкая армия в Украине
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6
4
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Кондратенко Сергей,прикинь,они ещё там едят и спать ложатся.
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2

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