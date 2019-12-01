В "ДНР" зганьбилися з вигаданою перемогою на престижному турнірі - фотофакт

Так зване міністерство спорту "ДНР" опублікувала фейкову інформацію про успіх своїх "громадян" на турнірі з художньої гімнастики в Португалії.

"Вихованки донецької республіканської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Спартак" взяли участь в Міжнародному турнірі з художньої гімнастики в Португалії. За підсумками виступу спортивна делегація ДНР завоювала три золоті медалі", - пафосно заявили в "міністерстві".

В "ДНР" також поспішили похвалитися масштабністю змагання, уточнивши, що всього на турнірі "виступили понад 300 спортсменок з Іспанії, Тунісу, Анголи, Португалії, а також ДНР".

Першим на фейк звернув увагу офіцер ЗСУ Анатолій Штефан з позивним "Штірліц", який розмістив у себе в Telegram-каналі скріншоти обговорення цієї "новини" в соціальних мережах.

Турнір, який можна визначити за логотипом на фото за спиною у дівчаток, має назву ATLANTIC CUP 2019. На сайті з результатами видно, що єдині три прізвища, які мають більш-менш слов'янське звучання, належать іспанкам і португалці.

Крім того, вказується точна кількість учасників - 55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 листопада в засобах масової інформації "ДНР" з'явилася інформація про те, що "національна збірна" невизнаної самопроголошеної республіки взяла участь в змаганнях з карате в Японії.

Посольство України в Японії прокоментувало цей інцидент. Дипломати передали МЗС Японії ноту з офіційною позицією України.

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