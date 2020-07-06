МоваЯзык

Топтеми:

Уткін про слова Путіна про помилки: людина "з глузду з'їхала"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Інші види спорту
2,0 т.
Василь Уткін оцінив слова Володимира Путіна

Василь Уткін оцінив слова Володимира Путіна.

Російський коментатор Василь Уткін назвав висловлювання Володимира Путіна про відсутність у нього помилок останнім аргументом, який вплинув на його думку про президента.

"Для мене було найголовнішим останнім аргументом щодо президента Путіна. Коли він в сказав Колесникову (Андрій Колесников – спеціальний кореспондент видання "Комерсант" – ред.), їдучи в "Жигулях", що він не пам'ятає якихось помилок, які він скоїв будучи президентом. Як це взагалі можливо?! Це говорить про те, що людина "з глузду з'їхала" в чомусь. Він міг забути свої помилки і не брехав. Але я-то розумію, що цього не могло бути. Так не буває", – заявив Уткін в інтерв'ю YouTube-каналу Ксенії Собчак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін назвав Володимира Путіна "кульгавою качкою" і заявив, що президент Росії може піти достроково зі своєї посади.

Володимир ПутінВасиль Уткін
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Інші види спорту