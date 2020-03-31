Головна Новини
1 квітня • оновлено в 00:15
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Усик об'єднався з Шарієм через "Л/ДНР"

2.7т
Читати матеріал російською

Скандальний блогер Анатолій Шарій похвалився спілкуванням із непереможним українським боксером Олександром Усиком на тему допомоги "Л/ДНР".

"Поспілкувалися з Сашком із приводу того, як іще можна допомогти людям похилого віку на непідконтрольнiй і найбільш нужденним на підконтрольній. Придумали дещо. Реально, нам потрібно бути разом, щоб перемогти цю проблему", – написав Шарій у себе в Instagram

Усик об'єднався з Шарієм через "Л/ДНР"

Нагадаємо, що в серпні минулого року Усик потрапив у скандал, коли взяв участь у спільному ефірі з Шарієм і зізнався, що стежить за його діяльністю.

Пізніше боксера жорстко засудили за такі слова. Офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) влаштував колишньому абсолютному чемпіону світу у важкій вазі справжній рознос.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Анатолій Шарій Олександр Усик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
48
5
Смішно
3
Цікаво
9
Сумно
23
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
NewBee
VS
Royal Never Give Up
Победа NewBee с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
FURIA
Победа FURIA с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Gen.G
VS
MIBR
Победа MIBR
1.75 Сделать ставку
Dignitas
VS
Orgless
Победа Orgless
2,20 Сделать ставку
G2
VS
Virtus.pro
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Pompa
VS
SKADE
Победа SKADE с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
mousesports
VS
TyLoo
Победа TyLoo с форой в +4,5 раунда на первой карте
2,25 Сделать ставку
HAVU
VS
Envy
Победа HAVU
1.63 Сделать ставку
SKADE
VS
Salamander
Победа SKADE
1.57 Сделать ставку
100 Thieves
VS
MIBR
Победа 100 Thieves с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку