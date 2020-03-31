Усик об'єднався з Шарієм через "Л/ДНР"

Скандальний блогер Анатолій Шарій похвалився спілкуванням із непереможним українським боксером Олександром Усиком на тему допомоги "Л/ДНР".

"Поспілкувалися з Сашком із приводу того, як іще можна допомогти людям похилого віку на непідконтрольнiй і найбільш нужденним на підконтрольній. Придумали дещо. Реально, нам потрібно бути разом, щоб перемогти цю проблему", – написав Шарій у себе в Instagram

Нагадаємо, що в серпні минулого року Усик потрапив у скандал, коли взяв участь у спільному ефірі з Шарієм і зізнався, що стежить за його діяльністю.

Пізніше боксера жорстко засудили за такі слова. Офіцер ЗСУ, полковник Антолій Штефан (Штірліц) влаштував колишньому абсолютному чемпіону світу у важкій вазі справжній рознос.

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