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Випередили Росію: українці завоювали два золота на ЧЄ зі стрільби

1.2тЧитати матеріал російською

Збірна України здобула дві золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї (з дистанції 10 м), який проходить в хорватському Осієку.

Павло Коростильов став кращим у вправі ПП-3, а Олена Костевич і Олег Омельчук завоювали звання чемпіонів Європи у змаганнях змішаних команд. Коростильов з 241,3 очка випередив серба Даміра Мікеца (239,9) та італійця Джузеппе Джордано (219,4).

Випередили Росію: українці завоювали два золота на ЧЄ зі стрільби

Новини
Українка завоювала медаль на Кубку світу зі стрільби

Олена Костевич, Олег Омельчук і Павло Коростильов

Олена Костевич, Олег Омельчук і Павло Коростильов

Костевич і Омельчук випередили представників Росії і Сербії в боротьбі за головну нагороду змагань.

Випередили Росію: українці завоювали два золота на ЧЄ зі стрільби

Успіхи наших спортсменів відзначив Національний олімпійський комітет України.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чернігівська спортсменка Олена Костевич виграла чемпіонат світу зі спортивної стрільби, який проходив в Чханвоне (Південна Корея). 33-річна українка набрала 37 балів і стала кращою в стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів.

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Тема
кульова стрільба
Місце
ХорватіяОсієк
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