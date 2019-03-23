Випередили Росію: українці завоювали два золота на ЧЄ зі стрільби

Збірна України здобула дві золоті медалі на чемпіонаті Європи зі стрільби з пневматичної зброї (з дистанції 10 м), який проходить в хорватському Осієку.
Павло Коростильов став кращим у вправі ПП-3, а Олена Костевич і Олег Омельчук завоювали звання чемпіонів Європи у змаганнях змішаних команд. Коростильов з 241,3 очка випередив серба Даміра Мікеца (239,9) та італійця Джузеппе Джордано (219,4).
Олена Костевич, Олег Омельчук і Павло Коростильов
Костевич і Омельчук випередили представників Росії і Сербії в боротьбі за головну нагороду змагань.
Успіхи наших спортсменів відзначив Національний олімпійський комітет України.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що чернігівська спортсменка Олена Костевич виграла чемпіонат світу зі спортивної стрільби, який проходив в Чханвоне (Південна Корея). 33-річна українка набрала 37 балів і стала кращою в стрільбі з пістолета на дистанції 25 метрів.
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