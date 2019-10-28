Український суперваговик виграв Гран-прі з боротьби в Росії

Український борець вільного стилю Данило Картавий став переможцем змагань Гран-прі в місті Нефтеюганськ (Ханти-Мансійський автономний округ) в Росії, що зібрав команди з 15 країн.

У фіналі надважкої ваги український борець здолав Магомедаміна Дібірова з Росії.

Данило Картавий (в синьому) виграв "золото" на турнірі в Росії WRESTRUS.RU

Загалом росіяни виграли на турнірі 38 медалей із 40. Серед представників інших країн відзначилися лише українець Данило Картавий, що тріумфував у надважкій вазі, а також німець Геннадій Чудінович, який виграв золото в напівважкій категорії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна відмовилася брати участь у наступному Конгресі Всесвітньої боксерської ради (WBC), який у вересні 2020 року відбудеться в Санкт-Петербурзі.

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