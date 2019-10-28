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28 жовтня • оновлено в 12:20
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Український суперваговик виграв Гран-прі з боротьби в Росії

1.1т Читати матеріал російською

Український борець вільного стилю Данило Картавий став переможцем змагань Гран-прі в місті Нефтеюганськ (Ханти-Мансійський автономний округ) в Росії, що зібрав команди з 15 країн.

У фіналі надважкої ваги український борець здолав Магомедаміна Дібірова з Росії.

Данило Картавий (в синьому) виграв "золото" на турнірі в Росії

Данило Картавий (в синьому) виграв "золото" на турнірі в Росії

WRESTRUS.RU

Загалом росіяни виграли на турнірі 38 медалей із 40. Серед представників інших країн відзначилися лише українець Данило Картавий, що тріумфував у надважкій вазі, а також німець Геннадій Чудінович, який виграв золото в напівважкій категорії.

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Росія
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Как он туда попал? Министерство спорта же запретило на соревнования к агрессору ездить.
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