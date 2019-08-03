Український паралімпієць встановив світовий рекорд в Ла-Манші

Український паралімпієць-візочник Олег Іваненко встановив світовий рекорд, пропливши по Ла-Маншу 62 км за 18 годин.

Олег Іваненко

"Є рекорд світу! Ла-Манш підкорений! І можна сказати, що навіть двічі. За 18 годин безперервного запливу я подолав 62 кілометри. А це майже в два рази більше ніж передбачалося, якби ми пливли по прямому курсу. Але через сильну течію і вітер довелося йти галсами. Звідси і вийшла така збільшена протяжність запливу", - написав Іваненко в Facebook.

За словами паралімпійця до ночі температура повітря впала майже до 12 градусів, піднявся сильний вітер і пішли хвилі.

"Але я плив. Однак навіть при такій протяжності нашого шляху, наполегливості і прагнення до перемоги до французького берега ми не допливли всього 8 кілометрів. Почався відлив і ми потрапили в сильну течію, яку навіть супер підготовлений паралімпієць подолати не зможе. Тому було прийнято дуже непросте для мене рішення повертатися в англійський порт", - зазначив Іваненко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що відомий британський плавець загинув, намагаючись перетнути Ла-Манш. Спортсмена виявило вартове судно в 15 км від узбережжя Кале (Франція). У несвідомому стані був доставлений в лікарню, де помер.

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