Українська легкоатлетка з рекордом виграла міжнародний турнір в Берліні

Українська стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук став переможницею міжнародного легкоатлетичного турніру ISTAF в Берліні.

"Золото" 25-річній уродженці Хмельниччини приніс стрибок на 6,87 м (-0,3). Цей показник став для українки рекордним в сезоні.

У боротьбі за першу сходинку Марина випередила чемпіонку світу Малайку Міхамбо (Німеччина), яка показала результат 6,77 м (+0,6). 3 місце з 6,67 м (+0,7) у британки Джазмін Сойерс. Представниця Румунії Аліна Ротару зайняла 4-е місце з 6,59 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 вересня українські стрибунки у висоту Юлія Левченко, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко зайняли перші три місця на турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt в німецькому Дессау.

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