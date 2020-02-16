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16 лютого • оновлено в 17:25
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Українська каратистка виграла престижний турнір в Дубаї і вийшла на Олімпіаду

1.4т
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Українська каратистка Анжеліка Терлюга стала переможницею престижного турніру Karate1 Premier League, який пройшов у Дубаї, та отримала путівку на Олімпіаду.

Як повідомляє сайт Sportdata, у фіналі наша співвітчизниця зуміла перемогти єгиптянку Аттіа Ясмін у ваговій категорії до 55 кг. На шляху до вирішального поєдинку Терлюга здолала представниць Чилі (2:1), Китаю (3:0), Польщі (3:0) і Туреччини (2:0).

Анжеліка Терлюга

Анжеліка Терлюга

Варто відзначити, що вихід у фінал на цих змаганнях дозволив їй отримати ліцензію на участь в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо незалежно від результату вирішального бою. У минулому сезоні наша спортсменка посіла друге місце на турнірі в Дубаї.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Анжеліка Терлюга виграла для України "золото" на турнірі Karate1 Serie A в Сантьяго (Чилі).

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Тема
карате
Особа
Анжелiка Терлюга
Місце
ОАЕ Дубай
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