Українка завоювала "золото" на чемпіонаті Європи з велотреку. Відео

Українка Олена Старікова завоювала "золото" на чемпіонаті Європи з велотреку в болгарському Пловдиві.

Як повідомляється на офіційній сторінці Федерації велосипедного спорту України, вона виграла гонку кейрін у фінальній стадії змагань. Наша співвітчизниця випередила чешку Сару Канковску й іспанку Хелену Касас.

Відзначимо, що кейрін – вид велотрекових гонок, в якому учасники поступово набирають швидкість.

В один з попередніх днів чемпіонату Європи Старікова стала бронзовою призеркою в спринті.

Наша збірна посіла восьме місце з 11 учасників змагання в загальному медальному заліку. На рахунку нашої команди шість нагород – по одному "золоту" і "сріблу" та чотири "бронзи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український велогонщик Марк Падун виграв етап світового туру.