Українка стала чемпіонкою світу з самбо

Українська спортсменка Анастасія Сапсай виграла золото чемпіонату світу з самбо, який проходив у південнокорейському місті Чонджу.

Анастасія Сапсай sambo.net.ua

Українка, яка виступає в найважчій ваговій категорії – понад 80 кг, у фінальній сутичці впевнено перемогла Марію Кондтратьєву з Білорусі, інформує прес-служба Федерації самбо України.

Нагадаємо, що в цьому році Сапсай стала також чемпіонкою ІІ Європейських ігор в Мінську і віцечемпіонкою Європи в Хіхоні.

Анастасія Сапсай у фінальній сутичці sambo.net.ua

Анастасія Сапсай (друга зліва) - чемпіонка світу sambo.net.ua

Збірна України завершила чемпіонат світу з шістьма медалями – двома золотими і чотирма бронзовими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інший українець Владислав Руднєв виграв золото чемпіонату світу з бойового самбо. Бронзові нагороди принесли нашій команді Наталія Смаль, Галина Ковальська, Размік Тоноян і Петро Давиденко.

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