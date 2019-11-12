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12 листопада • оновлено в 14:20
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Українка стала чемпіонкою світу з самбо

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Українська спортсменка Анастасія Сапсай виграла золото чемпіонату світу з самбо, який проходив у південнокорейському місті Чонджу.

Анастасія Сапсай

Анастасія Сапсай

sambo.net.ua

Українка, яка виступає в найважчій ваговій категорії – понад 80 кг, у фінальній сутичці впевнено перемогла Марію Кондтратьєву з Білорусі, інформує прес-служба Федерації самбо України.

Нагадаємо, що в цьому році Сапсай стала також чемпіонкою ІІ Європейських ігор в Мінську і віцечемпіонкою Європи в Хіхоні.

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Анастасія Сапсай у фінальній сутичці

Анастасія Сапсай у фінальній сутичці

sambo.net.ua

Анастасія Сапсай (друга зліва) - чемпіонка світу

Анастасія Сапсай (друга зліва) - чемпіонка світу

sambo.net.ua

Збірна України завершила чемпіонат світу з шістьма медалями – двома золотими і чотирма бронзовими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше інший українець Владислав Руднєв виграв золото чемпіонату світу з бойового самбо. Бронзові нагороди принесли нашій команді Наталія Смаль, Галина Ковальська, Размік Тоноян і Петро Давиденко.

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Тема
самбо
Місце
Південна Корея Чонджу
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