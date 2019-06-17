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Українка Харлан виграла чемпіонат Європи з фехтування: відео тріумфу

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Українка Ольга Харлан стала переможцем чемпіонату Європи з фехтування, який 17 червня стартував в німецькому Дюссельдорфі.

У фіналі змагань в жіночій шаблі наша співвітчизниця переграла француженку Манон Брюне. Захопивши лідерство зі старту, Харлан впевнено довела справу до перемоги з підсумковим рахунком – 15:12.

Українка Харлан виграла чемпіонат Європи з фехтування

FIE

FIE

Відзначимо, що півфіналі континентальної першості українка розібралася з представницею Угорщини Ганною Мартон (15:10). А Брюне в свою чергу переграла найбільш закляту суперницю Харлан росіянку Софію Велику – 15:11.

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Для Ольги це вже восьмий комплект золотих медалей на континентальних першостях. Причому в останній раз їй це вдавалося ще в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу виграла чемпіонат Європи серед слабозорих.

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Тема
Фехтування
Особа
Ольга Харлан
Місце
НімеччинаДюссельдорф
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Kirilyuk Mikhail
Kirilyuk Mikhail
Наша гордість!
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Сазанова Алиса
Сазанова Алиса
Оцените мою упругую попку --- https://fuck.it/id01286571
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Парубий Пидор
Парубий Пидор
Сазанова Алиса, да иди ты в жопу со своей жопой!
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