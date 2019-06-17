Українка Харлан виграла чемпіонат Європи з фехтування: відео тріумфу

Українка Ольга Харлан стала переможцем чемпіонату Європи з фехтування, який 17 червня стартував в німецькому Дюссельдорфі.
У фіналі змагань в жіночій шаблі наша співвітчизниця переграла француженку Манон Брюне. Захопивши лідерство зі старту, Харлан впевнено довела справу до перемоги з підсумковим рахунком – 15:12.
FIE
Відзначимо, що півфіналі континентальної першості українка розібралася з представницею Угорщини Ганною Мартон (15:10). А Брюне в свою чергу переграла найбільш закляту суперницю Харлан росіянку Софію Велику – 15:11.
Для Ольги це вже восьмий комплект золотих медалей на континентальних першостях. Причому в останній раз їй це вдавалося ще в 2014 році.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України з футболу виграла чемпіонат Європи серед слабозорих.
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