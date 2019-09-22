Головна Новини
22 вересня • оновлено в 10:30
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

Українка двічі за рік виграла найпрестижніший у світі фітнес-турнір

Читати матеріал російською

Українка Оксана Оробець завоювала золоту медаль турніру Arnold Classic Europe IFBB Elite Pro в категорії жіночий фітнес понад 163 см.

Найпрестижніший турнір в світі серед професіоналів з фітнесу та бодібілдингу пройшов в іспанській Барселоні.

Таким чином 31-річна уродженка Черкас повторила свій травневий успіх, коли вона стала переможницею Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в ПАР.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на знімки нашої співвітчизниці зі змагань, а також з підготовки.

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Оксана Оробець

Оксана Оробець

Instagram

Новини
Українка Білодід з історичним рекордом виграла чемпіонат світу з дзюдо

Нагадаємо, що рік тому Оксана виграла перший чемпіонат світу серед професіоналів Elite IFBB в жіночих категоріях з сумарним призовим фондом 100 000 $.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особа
Оксана Оробець
Місце
Іспанія Барселона
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
70rus xxx
70rus xxx
А к чему на фотки девушка с Ямайки?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel