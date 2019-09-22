Українка двічі за рік виграла найпрестижніший у світі фітнес-турнір

Українка Оксана Оробець завоювала золоту медаль турніру Arnold Classic Europe IFBB Elite Pro в категорії жіночий фітнес понад 163 см.

Найпрестижніший турнір в світі серед професіоналів з фітнесу та бодібілдингу пройшов в іспанській Барселоні.

Таким чином 31-річна уродженка Черкас повторила свій травневий успіх, коли вона стала переможницею Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в ПАР.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися на знімки нашої співвітчизниці зі змагань, а також з підготовки.

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Оксана Оробець Instagram

Новини Українка Білодід з історичним рекордом виграла чемпіонат світу з дзюдо

Нагадаємо, що рік тому Оксана виграла перший чемпіонат світу серед професіоналів Elite IFBB в жіночих категоріях з сумарним призовим фондом 100 000 $.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!