Українець вперше в історії виграв етап чемпіонату світу з Супербайку
Одеський мотогонщик Микита Калінін став першим в історії українцем, який виграв етап чемпіонату світу з Супербайку – різновида кільцевих гонок на мотоциклах, в основі яких лежать серійні конструкції, що знаходяться у вільному продажі.
На трасі в португальському Ешторілі 21-річний Калінін на SKM-Kawasaki завоював "золото", випередивши найближчого суперника на 0,054 секунди.
# WorldSSP300 Tissot Superpole 🏁- WorldSBK (@WorldSBK) October 17, 2020
Nick Kalinin is the polesitter ahead @ Mika8Perez and Bruno Ieraci! #EstorilWorldSBK 🇵🇹 pic.twitter.com/yUcherlXo7
Варто зазначити, що 2 роки тому Калінін потрапив в аварію в гонці на етапі WorldSSP300 в італійській Імолі. Наш співвітчизник йшов на 6-му місці, коли один із суперників зачепив переднім колесом мотоцикл українця.
У нього були діагностовані сильний вивих гомiлкостопа, струс, а також багато ударів і розтягнень.