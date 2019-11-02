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3 листопада • оновлено в 00:03
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Українець виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби

2.3т Читати матеріал російською

Українець Семен Новіков завоював "золото" чемпіонату світу зі спортивної боротьби U-23, який проходив в Будапешті (Угорщина).

Сергій Новіков

Сергій Новіков

Наш борець греко-римського стилю став кращим у ваговій категорії до 87 кг. У фінальній сутичці харків'янин в безкомпромісної боротьби переміг представника Грузії Гурама Хецуріані.

"Вітаємо збірну України і тренерський штаб збірної! Вітаємо тренерів чемпіона - Юрія Леонідовича Тимченка, Сергія Савелійовича Болдова, першого наставника чемпіона Павла Григоровича Лук'янчука", – йдеться в повідомленні пресслужби Федерації боротьби України.

Українець виграв чемпіонат світу з греко-римської боротьби

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Як повідомляв OBOZREVATEL, рік тому в Бухаресті (Румунія) Семен також трімуфовал на ЧС серед спортсменів не старше 23 років.

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Тема
Греко-римська боротьба
Місце
Угорщина Будапешт
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