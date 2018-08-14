Українець на мотоциклі "Дніпро" встановив неймовірний світовий рекорд

Український мотогонщик Сергій Малик встановив світовий рекорд швидкості на спеціально підготовленому електромотоциклi "Дніпро Електрик". Змагання пройшли на озері Бонневілль в США.
Українець розвинув максимальну швидкість для електробайкiв - 168,63 км за годину. Вражаюче досягнення було офіційно підтверджено організаторами заїздів.
Рекорд швидкості від Сергія Малика
Facebook / Sergii Malyk
Рекорд швидкості від Сергія Малика
Facebook / Sergii Malyk
Рекорд швидкості від Сергія Малика
Facebook / Sergii Malyk
Рекорд швидкості від Сергія Малика
Facebook / Sergii Malyk
Рекорд швидкості від Сергія Малика
Facebook / Sergii Malyk
Рекорд швидкості від Сергія Малика
Facebook / Sergii Malyk
Рекорд швидкості від Сергія Малика
Facebook / Sergii Malyk
Рекорд швидкості від Сергія Малика
Facebook / Sergii Malyk
Рекорд швидкості від Сергія Малика
Facebook / Sergii Malyk
Раніше в мережi виклали унікальний документальний фільм "Навколо України", який розповідає про подорож Малика на мотоциклі вздовж усього кордону України.
Читайте всі новини по темі "мотогонки" на сайті "OBOZREVATEL".