Українець на мотоциклі "Дніпро" встановив неймовірний світовий рекорд

Український мотогонщик Сергій Малик встановив світовий рекорд швидкості на спеціально підготовленому електромотоциклi "Дніпро Електрик". Змагання пройшли на озері Бонневілль в США.

Українець розвинув максимальну швидкість для електробайкiв - 168,63 км за годину. Вражаюче досягнення було офіційно підтверджено організаторами заїздів.

Рекорд швидкості від Сергія Малика Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика Facebook / Sergii Malyk

Раніше в мережi виклали унікальний документальний фільм "Навколо України", який розповідає про подорож Малика на мотоциклі вздовж усього кордону України.