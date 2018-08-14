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ЕкономікаШоу

Українець на мотоциклі "Дніпро" встановив неймовірний світовий рекорд

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Український мотогонщик Сергій Малик встановив світовий рекорд швидкості на спеціально підготовленому електромотоциклi "Дніпро Електрик". Змагання пройшли на озері Бонневілль в США.

Українець розвинув максимальну швидкість для електробайкiв - 168,63 км за годину. Вражаюче досягнення було офіційно підтверджено організаторами заїздів.

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Рекорд швидкості від Сергія Малика

Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика

Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика

Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика

Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика

Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика

Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика

Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика

Facebook / Sergii Malyk

Рекорд швидкості від Сергія Малика

Facebook / Sergii Malyk

Раніше в мережi виклали унікальний документальний фільм "Навколо України", який розповідає про подорож Малика на мотоциклі вздовж усього кордону України.

Читайте всі новини по темі "мотогонки" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
мотогонки
Місце
США
Об'єкт
мотоцикл
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