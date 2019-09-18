Українець Беленюк заявив про завершення спортивної кар'єри

Прославлений український борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що більше не братиме участі в чемпіонатах світу.

"Для мене, найімовірніше, це остання світова першість і шалено радий закінчити його на вищому щаблі п'єдесталу пошани", – написав Беленюк в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня Жан здобув "золото" чемпіонату світу 2019 року, який проходив у столиці Казахстану Нур-Султана.

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