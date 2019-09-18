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19 вересня • оновлено в 00:31
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Українець Беленюк заявив про завершення спортивної кар'єри

1.2т Читати матеріал російською

Прославлений український борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що більше не братиме участі в чемпіонатах світу.

"Для мене, найімовірніше, це остання світова першість і шалено радий закінчити його на вищому щаблі п'єдесталу пошани", – написав Беленюк в Instagram.

Ось і закінчився чемпіонат світу для борців греко-римського стіля😌Для мене, найімовірніше, це останнє світове першість і шалено радий закінчити його на вищому щаблі п'єдесталу пошани! У скарбничці нашої збірної одна медаль🥇 і дві ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо 🇯🇵 (60кг і 87кг). Зараз збираємо речі і виїжджаємо в аеропорт;) Я особисто дуже скучив за домом, так що чекаю з нетерпінням повернення на рідну землю;) скоро побачимо ДРУЗІ ☝🏾✌🏾👌🏾👍🏾 ⠀ Ps Дякую Казахстану за воістину теплий прийом! 🇰🇿🤝🇺🇦

Публікація від Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

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Беленюк встановив унікальне досягнення, побивши рекорд України

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 вересня Жан здобув "золото" чемпіонату світу 2019 року, який проходив у столиці Казахстану Нур-Султана.

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Особа
Жан Беленюк
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