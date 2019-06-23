Україна зробила золотий дубль на Європейських іграх

Українські легкоатлети прекрасно виступили на II Європейських іграх в Мінську, здобувши високі індивідуальні нагороди.

Євген Гуцол, Ольга Ляхова, Яна Качур та Олексій Поздняков стали чемпіонами в змішаній естафеті 4 х 400 м.

Данило Даниленко, Анна Рижикова, Тетяна Мельник та Олексій Поздняков завоювали "золото" у змішаній естафеті 4х400 метрів з результатом 3:17.31

Анна Плотіцина з часом 13:14 взяла срібну медаль в бар'єрному бігу на 100 м

"Бронза" на рахунку у Марини Бех-Романчук в стрибках в довжину (6 метрів 58 сантиметрів) і у Богдана Бондаренко в стрибках у висоту (2 метра, 21 сантиметри).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше золоті медалі на Європейських іграх в дзюдо завоювали Дар.я Білодід і Георгій Зантарая, а також самбістка Анастасія Сапсай.

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